В Москве подполковника МВД признали виновным во взятке от бандитов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду выносит обвинительный приговор экс-сотруднику уголовного розыска МВД РФ Вадиму Шавлохову, обвиняемому в получении 100 тысяч долларов взятки от организованной преступной группировки Аслана Гагиева в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд установил: Шавлохов при посредничестве получил взятку", — начала оглашать приговор судья Елена Аверченко в отношении подполковника полиции.

Мера наказания будет названа позднее. Прокурор требовал для подсудимого 12 лет колонии общего режима со штрафом в 70-кратном размере взятки.

По версии СК РФ, Шавлохов, занимавший в тот момент должность оперуполномоченного по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД РФ, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его ОПГ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Обвинение считает, что "предательство Шавлоховым интересов службы могло существенно затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности ОПГ".

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался тянется длительный процесс о его экстрадиции в Россию. В минувшем сентябре Высший земельный суд Вены, наконец, удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.