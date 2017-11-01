Пожар в ТРЦ в Сочи ликвидирован

КРАСНОДАР, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в торгово-развлекательном центре в Сочи полностью ликвидирован, потребовалась эвакуация 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре в ТРЦ на улице Виноградной поступило в 09.24 мск. Спасатели установили, что в четырехэтажном строении из-под кровли шел дым, при этом открытого горения не наблюдалось. Проводилась разборка конструкций кровли.

"В 10.00 пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. В 10.37 пожар был полностью ликвидирован", – сообщили в ведомстве. Отмечается также, что в связи с пожаром спасатели провели эвакуацию 15 сотрудников ТРЦ.

В ликвидации принимали участие 62 человека и 18 единиц техники, от МЧС России — 46 человек личного состава и 12 единиц техники.