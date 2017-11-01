Методику раскрытия актов телефонного терроризма нужно менять, считают в ГД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прежде чем ужесточать наказание за телефонный терроризм, нужно усовершенствовать методику раскрытия таких преступлений, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Накануне Мосгордума предложила лишать свободы от 8 до 12 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей телефонных террористов, которые находятся в сговоре.

"Бороться с телефонным терроризмом, безусловно, нужно, но проблема стоит не столько в лёгкости наказания, сколько в правоприменении, раскрываемости этих преступлений. Методику раскрытия преступлений надо совершенствовать", — заявил Емельянов РИА Новости.

По словам депутата, раскрываемость такого рода деяний очень низка, и поэтому лучше нацелить правоохранительные органы на усовершенствование раскрытия этих видов преступлений.

"При условиях, когда телефонного террориста сложно обнаружить, ужесточаем мы наказание или нет, большого значения не имеет", — пояснил он.

Согласно действующему законодательству, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматриваются возможные наказания от штрафа до 200 тысяч рублей (до 1 миллиона рублей в случае причинения крупного ущерба) до лишения свободы на срок до трех лет (до пяти лет при нанесении крупного ущерба).

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения России. По данным МЧС, только за октябрь были эвакуированы более 500 тысяч человек в 52 городах. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.