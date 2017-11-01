Подмосковного полицейского подозревают в развращении подростка в соцсети

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Старший лейтенант внутренней службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району подозревается в развращении 14-летнего подростка в социальной сети, полицейского уже уволили, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по Московской области в ходе оперативных мероприятий задержан старший лейтенант внутренней службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", — приводит слова Петровой пресс-служба ГУМВД по Московской области.

По словам Петровой, используя одну из социальных сетей, мужчина совершал развратные действия в отношении 14-летнего подростка. Она отметила, что по результатам служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, добавила Петрова.

В Следственном комитете по Московской области, в свою очередь, сообщили, что 4 октября 31-летний начальник отдела технического обеспечения УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области на своем личном автомобиле встретил несовершеннолетнего около пожарного депо в Сергиев Посаде, силой усадил его в салон и вывез в поле, "где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера".

По данным СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Совершение развратных действий без применения насилия" и "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ведомстве.