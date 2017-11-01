СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Нормальное газоснабжение международного детского центра "Артек" восстановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Позднее стало известно о повреждении еще одного газопровода в районе села Запрудное. В СМИ сообщали о том, что в "Артеке" было прервано газоснабжение.

"Газоснабжение "Артека" восстановлено", — написал Аксенов в Twitter.

Информацию об этом РИА Новости также подтвердил глава "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

В "Крымэнерго" ранее сообщили о повреждении двух ЛЭП 100 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма. Идет восстановление опор ЛЭП, оно займет до трех суток.

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