Житель Владивостока убил дорожного рабочего из самодельного пистолета

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Житель Владивостока предстанет перед судом по обвинению в том, что решил "проверить" пистолет, который собрал сам, и убил дорожного рабочего, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

"По данным следствия, в начале 2014 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в городе Владивостоке, заказал через интернет комплектующие детали для изготовления огнестрельного оружия, приобрел боеприпасы и изготовил пистолет. В мае 2015 года обвиняемый решил проверить изготовленное оружие в действии. В ночное время мужчина увидел на улице Горной в городе Владивостоке дорожных рабочих и, выбрав удобный момент, выстрелил из пистолета в голову одного из них", — говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных ранений умер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.