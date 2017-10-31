В Забайкалье в столкновении Lexus и грузовика погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Lexus и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе в Забайкалье, в результате погибли водитель легкового автомобиля, его жена и ребенок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.

По ее словам, ДТП произошло поздно вечером на трассе Чита — Хабаровск.

"По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Volvo. Погибли три человека: водитель легкового авто, его жена и семилетний ребенок", — сказала Иванова.

По ее словам, на месте работают сотрудники полиции.