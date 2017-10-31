Калининградский губернатор поручил контролировать ситуацию с подтоплениями

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил чиновникам в круглосуточном режиме контролировать ситуацию с подтоплением территорий из-за продолжительных ливней в регионе, сообщает региональное правительство.

Алиханов во вторник провел рабочее совещание с членами областного правительства, руководителями региональных структур федеральных ведомств и главами администраций муниципальных образований в связи с подтоплением территорий из-за обильных осадков и усиления ветра. Подтоплены сотни дорог и придомовых территорий.

"Губернатор дал недельный срок главам муниципальных образований на формирование перечня территорий и объектов, подверженных подтоплениям. Также им поручено в круглосуточном режиме контролировать ситуацию", — говорится в сообщении.

Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Зеленоградском городском округе, где оказались подтопленными территории 20 населенных пунктов. В Калининграде из берегов вышли несколько рек. Алиханов попросил глав муниципалитетов обратить особое внимание на помощь людям пожилого возраста и инвалидам.

Региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова сообщила, что подтоплены также земли сельхозназначения и лесного фонда. Основная причина — сбой в работе мелиоративных систем и сооружений, которые находятся в запущенном состоянии из-за отсутствия необходимых объемов финансирования последние 25 лет.

По информации калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 до 11 ноября по области ожидается погода преимущественно без осадков, со слабым ветром.

Поэтому уровень воды в реках начнет снижаться. В настоящее время он достиг максимальных, близких к опасным значений. Количество выпавших осадков составило 220 миллиметров, что в три раза больше обычных показателей октября.

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