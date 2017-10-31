В Липецке арестовали женщину, подозреваемую в убийстве подруги и ее ребенка

ВОРОНЕЖ, 31 окт — РИА Новости. Суд арестовал по ходатайству следствия на два месяца подозреваемую в убийстве подруги и ее трехлетней дочери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Юлия Кузнецова.

По данным СК, вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке были обнаружены тела 21-летней липчанки и ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали в воскресенье вечером, меру пресечения женщине планировали избрать во вторник.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия — до 28 октября. Пока в статусе подозреваемой", — сказала Кузнецова.

По ее словам, женщине будет назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее следствие сообщало, что подозреваемая пока не может объяснить мотив преступления, и говорит, что на нее "что-то нашло".

По словам Кузнецовой, следствие не исключает, что неустроенная личная жизнь подозреваемой и увиденная ею семейная идиллия подруги могли сыграть роль в случившемся. Собеседница агентства добавила, что у подозреваемой не было постоянной работы, постоянного места жительства, регистрации.

Как ранее Кузнецова рассказала РИА Новости, задержанная пыталась скрыть следы преступления: смыла пятна крови, заперла дверь ключом. Также, по словам собеседницы агентства, девочка была убита потому, что стала свидетельницей убийства матери.