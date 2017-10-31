На Северном Кавказе задержали почти 300 боевиков с начала года

ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Правоохранители на Северном Кавказе за девять месяцев текущего года задержали почти 300 боевиков, в том числе двух лидеров банд, сообщил журналистам начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин.

"Во взаимодействии с другими правоохранительными органами проведено более 1,7 тысячи результативных спецопераций и мероприятий, в результате которых задержано 296 участников незаконных вооруженных формирований, в числе которых два бандлидера. Склонено к явке с повинной 27 участников незаконных вооруженных формирований", — сказал Бачурин.

По его словам, оперативная обстановка в округе характеризуется как стабильная и контролируемая правоохранительными органами.

"Оперативными подразделениями полиции главного управления выявлено 658 преступлений различной направленности. В составе организованной группы и преступного сообщества совершено 124 преступления, тяжких и особо тяжких преступлений — 470, связанных с незаконным оборотом оружия — 227, с незаконным оборотом наркотиков — 61, экономической направленности — 93, в том числе 31 коррупционное преступление", — отметил глава ведомства.

Кроме этого, полицейские главка изъяли 136 единиц огнестрельного оружия, около 20 тысяч боеприпасов различного калибра.

"Слаженная совместная работа правоохранительных органов послужила снижению в целом более чем на 20% числа преступлений, совершенных с применением оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств", — отметил Бачурин.