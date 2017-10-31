В Волгограде ветер валит деревья и сносит куски кровли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Шквалистый ветер, поднявшийся в Волгограде в последний день октября, валит деревья и срывает металлические листы с крыш домов, а по некоторым данным даже сносит торговые палатки, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"В связи с сильными порывами ветра в Единую дежурно-диспетчерскую службу Волгограда поступают сигналы об упавших сухих деревьях, сорванных листах с крыш домов. По предварительным данным, повалены порядка 20 деревьев", — сказал он, уточнив, что почти все эти деревья находятся на придомовых территориях, за обслуживание которых отвечают управляющие компании.

По словам собеседника, есть также случаи срыва ураганным ветром элементов кровельных конструкций домов, не закрепленных обслуживающими организациями. По всем этим фактам проведут разбирательства, добавил представитель администрации. Кроме того, власти проверят сообщения "о перемещении ураганным ветром незаконно установленных торговых лотков".

Ремонтные и аварийные бригады города переведены в режим повышенной готовности, установлено дополнительное дежурство всех служб, отвечающих за жизнеобеспечение города.

По данным энергетиков Волгоградской области, во вторник днем были частично повреждены линии электропередачи в Еланском, Камышинском и Городищенском районах. Часть населения этих районов остаются без света. Ведутся ремонтные работы.

Проливные дожди и сильный ветер пришли на юг России с 29 октября. Ухудшение погодных условий произошло практически по всем регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.