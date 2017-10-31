На московской железнодорожной станции бездомный угрожал пассажиру бомбой

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бездомный устроил перепалку с пассажиром на железнодорожной платформе "Косино" в Москве и заявил, что у него в рюкзаке бомба; это стало поводом для проверки рюкзака на взрывчатку, опасных предметов силовики не нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

"На платформе "Косино" мужчина без определенного места жительства конфликтовал с пассажиром и сообщил, что у него в рюкзаке находится бомба. Была проведена проверка, никаких опасных предметов не было обнаружено", — сказал собеседник агентства.