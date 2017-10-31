Посольство Таджикистана установило личности погибших в ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посольство Таджикистана в РФ установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, сообщило вторник дипломатическое представительство.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шестерых пострадавших. По данным областной службы спасения, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. В Минздраве области уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Источник в экстренных службах региона заявил РИА Новости, что один из пострадавших является гражданином Узбекистана.

"В результате столкновения микроавтобуса марки Volkswagen Caravelle, в котором ехали 11 наших соотечественников, с грузовой автомашиной марки "Камаз", погибли пять граждан Республики Таджикистан… Установлены личности четырех погибших граждан,… личность пятого погибшего устанавливается", — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что личности всех шести пострадавших установлены, они являются гражданами Таджикистана. Согласно сообщению, они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Саратовской области в тяжелом состоянии. По данным дипмиссии, у одного из пострадавших диагностирован перелом поясницы.

Посольство Таджикистана в РФ выясняют все обстоятельства ДТП. "В данный момент официальные представители Таджикистана принимают меры по установлению личности пятого погибшего и близких пострадавших. Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала водителя фуры по подозрению в совершении ДТП. По предварительным данным МВД, 28-летний водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу. Он подозревается по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит до семи лет лишения свободы.