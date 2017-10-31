Три района Волгоградской области частично остались без света из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Жители трех районов Волгоградской области во вторник частично остались без электроснабжения из-за сильного ветра, повредившего линии электропередачи, сообщил РИА Новости представитель ПАО "МРСК Юга" — "Волгоградэнерго".

"Сегодня днем из-за сильного ветра с порывами до 27 метров в секунду были частично повреждены линии электропередачи в Еланском, Камышинском и Городищенском районах области", — сказал собеседник агентства, не уточнив количество потребителей, оставшихся без света.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 25 оперативных бригад – более 80 человек и около 30 единиц спецтехники. Для поддержания функционирования социально-значимых объектов задействованы резервные источники электроснабжения. Волгоградский филиал МРСК Юга переведен в особый режим работы. Организовано круглосуточное дежурство.

По словам представитель ГУМЧС России по Волгоградской области, шквалистое усиление ветра сохранится в ночь на 1 ноября. "Не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Следует воздержаться от выхода на улицу. Если непогода застала вас на открытой территории — обходите слабо укрепленные конструкции и постарайтесь укрыться в капитальных строениях", — предупредил собеседник агентства.

Проливные дожди и сильный ветер пришли на юг России с 29 октября. Ухудшение погодных условий произошло практически по всем регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.