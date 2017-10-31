В Москве старшеклассники, угрожая ножом, отобрали у школьника телефон

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Два старшеклассника стали фигурантами уголовного дела о разбое после того, как в марте этого года побили семиклассника и, угрожая ножом, отобрали у него телефон в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 марта. Как сообщил источник, правоохранители задержали подростков на следующий день после произошедшего, однако дело было возбуждено только 28 октября.

"В марте этого года два подростка, на тот момент ученики девятого и одиннадцатого класса нанесли несколько ударов по лицу ученика седьмого класса и, угрожая ножом, отобрали у него телефон за 21 тысячу рублей. Следствие собрало достаточную доказательную базу и 28 октября возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, два подростка подозреваются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору или с применением оружия. Максимальное наказания по такой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

"Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде", — заключили источник.