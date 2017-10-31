Захвативший накануне детсад в Армении мужчина перед этим ранил двух человек

ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Мужчина, захвативший накануне в детском саду армянского города Армавир в заложники ребенка, ранил перед этим двух человек, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было. В заложниках находился трехлетний ребенок, после переговоров с преступником его вывела полиция. Как сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян, после переговоров со злоумышленником были применены спецсредства. Мужчина пытался нанести себе ранения, но эти попытки пресекли сотрудники полиции. Он доставлен в больницу.

"В ходе следствия получены сведения, что до того, как взять в заложники ребенка, мужчина нанес ножом телесные повреждения бывшей жене, которая работала в том же детском саду воспитательницей, и ее бабушке – заведующей детсадом. В целом, пострадавшими признаны три человека. Подозреваемый задержан", — сказала Трузян.

Она уточнила, что в обмен на освобождение ребенка мужчина требовал организовать встречу с бывшей супругой.

По словам советника главы СК, в ходе осмотра места происшествия было обнаружено орудие преступление – нож. Назначены судебно-медицинская, судебно-трасологическая, судебно-генетическая и судебно-химическая экспертизы.

Мужчина был доставлен в больницу. По данным медиков, он получил проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости, но находится в сознании и его жизни ничего не угрожает. По данному факту в Следственном комитете республике возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника".