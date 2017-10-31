В районе Красной Поляны в Сочи сель перекрыл технологическую дорогу

СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Сель объемом около 1 тысячи кубических метров сошел в районе Красной Поляны в Сочи на технологическую дорогу, трасса перекрыта, в работах по расчистке задействованы четыре единицы техники и семь человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о новом инциденте — сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны — поступила в 12.50 мск.
"Предварительный объем сошедшей массы – около 1 тысячи метров кубических. Дорога перекрыта. В проведении работ задействовано четыре единицы техники: один экскаватор, три автомобиля КамАЗ, семь человек от Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Ориентировочно работы завершатся 31 октября в 19:00", — говорится в сообщении ведомства.
На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация о происшествии уточняется.