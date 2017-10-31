Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки АЧС в Нижегородской области

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в дикой фауне на территории Нижегородской области, сообщает ведомство.

Так, генетический материал вируса АЧС выделен при проведении лабораторных исследований двух проб патологического материала от убитых кабанов, попавших в "живоловушки" на территории инфицированных объектов ОО "Природа" (в городском округе (ГО) Семеновский) и "Ковернинское районное общество охотников и рыболовов" (недалеко от деревни Починки Ковернинского муниципального района).

Отмечается, что организовано проведение комплекса мероприятий по ликвидации очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории ГО Семеновский и Ковернинского муниципального района. При этом 31 октября в правительстве Нижегородской области состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщает Россельхознадзор, в Нижегородской области последняя вспышка АЧС в дикой фауне зарегистрирована в 2017 году в ГО Семеновский.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.