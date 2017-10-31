В Ростовской области изъяли 22 тысячи литров нелегального алкоголя

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Порядка 22 тысяч литров контрафактного алкоголя с токсичными примесями изъяли в подпольном цехе в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что обнаружены два склада готовой продукции, установлены места ее сбыта, также правоохранители изъяли пустую тару, канистры из-под спирта, поддельные федеральные специальные марки и оборудование.

"Сотрудниками полиции изъято порядка 22 тысяч литров суррогата, опасного для жизни и здоровья потребителей", — сказала Волк.

Согласно проведенной экспертизе, изъятый алкоголь является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, изготовленной кустарным способом, не соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" с максимальным наказанием до двух лет ограничения свободы.