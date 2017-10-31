Пьяный рулевой, угнавший теплоход на Москва-реке, получил два года колонии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рулевой-моторист, который летом устроил аварию теплоходов на Москва-реке, приговорен к двум годам колонии общего режима за угон теплохода "Егорий", сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года рулевой-моторист пассажирского теплохода "Егорий" в состоянии алкогольного опьянения без ведома капитана судна угнал теплоход, не имея права на самостоятельное управление транспортным средством. При подходе к причалу "Кленовый бульвар" теплоход навалился на стоящий возле причала теплоход "Сильвер". Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Угон водного транспорта"… суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.