Пьяный рулевой, угнавший теплоход на Москва-реке, получил два года колонии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рулевой-моторист, который летом устроил аварию теплоходов на Москва-реке, приговорен к двум годам колонии общего режима за угон теплохода "Егорий", сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Угон водного транспорта"… суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.