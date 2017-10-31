Спасатели подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Фото вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в водах Норвегии недалеко от архипелага Шпицберген

Фото вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в водах Норвегии недалеко от архипелага Шпицберген

ЛОНГЙИР (Норвегия), 31 окт – РИА Новости. Российские и норвежские спасатели подняли тело первого погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена, сообщил журналистам руководитель оперативной группы МЧС Евгений Саидов.

"К 11:15 мск тело погибшего поднято на борт судна G. О. SARS", — сказал он, отметив, что работы осложняются суровыми арктическими условиями и коротким световым днем.

К операции привлекли два судна, необитаемые подводные аппараты и специальные подъемные устройства.

Накануне губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт сообщила, что спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа в 130 метрах от места затопления вертолета. Поиски остальных продолжаются.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября. Он направлялся из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Обломки вертолета нашли на глубине более 200 метров рядом с мысом Хеер.