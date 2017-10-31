В Калининграде задержали разыскиваемого за двойное убийство иностранца

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали иностранца, который 23 года скрывался от ответственности и находился в международном розыске за двойное убийство, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

"В Калининграде сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 43-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, объявленного в международный розыск за двойное убийство. В 1994 году злоумышленник убил двух соотечественников и скрылся от правосудия. На родине его приговорили к 14 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

По оперативным данным, мужчина менял места жительства и соблюдал тщательные меры конспирации. Однако полицейским удалось установить его местонахождение и мужчину задержали. Во вторник его доставят в суд для решения вопросов о заключении его под стражу и последующей экстрадиции.