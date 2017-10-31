В Якутии девочка умерла от ОРВИ после отказа "скорой" в госпитализации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как врачи в Якутии два раза отказывались госпитализировать полуторагодовалую девочку с высокой температурой, сообщается на сайте СК РФ.

Установлено, что 28 сентября жительница поселка Айхал в Якутии дважды вызывала "скорую", так как у ее дочери поднялась температура.

"Однако прибывшие на вызовы медработники не приняли мер к госпитализации малолетнего ребенка, рекомендовав женщине обратиться к участковому педиатру. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала острая респираторно-вирусная инфекция, отек легких, острая респираторная недостаточность", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на следующий день женщина самостоятельно отвезла дочь в Айхальскую больницу, где участковым терапевтом ребенок был направлен на стационарное лечение с диагнозом "острая респираторно-вирусная инфекция: острый ринофарингит, острый обструктивный бронхит". Согласно сообщению, 30 сентября ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".