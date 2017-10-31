В Уфе расследуют нападение на пенсионера, которого вывезли на кладбище

УФА, 31 окт – РИА Новости. Правоохранители Башкирии расследуют нападение на пенсионера, которого неизвестные в масках вывезли на кладбище в багажнике и ранили в голову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, пенсионера неизвестные в масках вывезли в багажнике автомобиля на кладбище Уфы.

"Его приковали наручниками к ограде могилы, избили и выстрелили в голову. Мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", — рассказал источник в правоохранительных органах.

По официальным данным республиканского МВД, на мужчину 1955 года рождения нападение было совершено в минувшую пятницу.

"Нам поступило сообщение о нападении, полиция расследует уголовное дело по статье "разбойное нападение", разыскиваются причастные к преступлению лица", — заявил агентству официальный представитель ведомства.