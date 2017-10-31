Чайка рассказал об ущербе от преступлений в отношении заповедников

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. За последние два года в результате преступлений в отношении заповедников и животного мира РФ нанесен ущерб в более чем 0,5 миллиарда рублей, однако взыскать удалось только пятую часть, заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Юрий Чайка.

"Недостаточно эффективно возмещается ущерб, причиненный преступлениями заповедным территориям и объектам животного мира. За два последних года по оконченным делам он составил более полумиллиарда рублей, однако взыскана лишь пятая часть", — сказал он.