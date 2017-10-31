Актер Айдингер не верит, что Серебренников мог украсть бюджетные средства

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в фильме "Матильда", считает, что режиссер Кирилл Серебренников не мог украсть бюджетные средства, и его арест — одна из причин, почему сам он не приехал на премьеру картины в России.

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"Да, я очень близкий друг Кирилла Серебренникова, и это еще одна причина, почему я не приехал. С нашей точки зрения, его арестовали без причины. Я не знаю точно, но я доверяю ему и не верю, что он мог сделать что-то подобное. Я не верю, что он украл эти деньги. Я несколько раз встречался с ним, мы хотели сделать фильм. Факт того, что его арестовали просто так, меня очень встревожил", — сказал Айдингер в интервью РИА Новости.

По его словам, он опасался того, что его тоже могли арестовать, хотя риск был невелик. "В Германии я этого не боюсь, потому что у нас есть свобода слова, свободные художники, мы можем делать то, что хотим, и никто не будет нас запугивать", — отметил собеседник агентства.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

Айдингер заметил, что для него было очевидно, что приезжать в Россию на премьеру не стоит. "Люди угрожают мне, говорят, что будут сжигать кинотеатры, показывают мои фотографии, и говорят, что я дьявол, гей и порнозвезда, что для меня, в общем-то, не является оскорблением. Мы в Европе открыты для всего, в Берлине, например, мэр — гей, поэтому мне сложно понять, почему все это послужило причинами для того, чтобы протестовать против фильма", — пояснил актер.

Он добавил, что понимает людей, для которых Николай II — святой, но он играл, прежде всего, личность. "Для меня, как артиста, важно создать такой образ, с которым зрители могли себя ассоциировать. Поэтому когда вы кого-то объявляете святым, вы создаете дистанцию между зрителями и героем. При этом люди расценивают мое отношение к этому, как провокацию. Я, как актер, никогда не делаю что-то только для того, чтобы спровоцировать публику", — уточнил он.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.