Чайка рассказал о расследованиях экологических преступлений

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Чайка констатировал низкий уровень расследований экологических преступлений в России.

"Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о низком уровне расследования преступлений в этой сфере", — сообщил Чайка на заседании коллегии ведомства.

По его словам, ежегодно прокуроры отменяют каждый второй отказ органов дознания и следствия в возбуждении уголовного дела в этой сфере и каждое четвертое решение о приостановлении расследования.

В то же время, по словам Чайки, есть претензии и к работе самих прокуроров, которые, в частности, оставили без внимания нарушения при размещении отходов в Байкало-Ангарском бассейне.

В Забайкальском и Пермском краях, Брянской и Мурманской областях не принимались меры реагирования в связи с отсутствием схем охотопользования, констатировал генеральный прокурор.

Кроме того, прокуроры, по словам Чайки, несвоевременно реагировали на незаконные процессуальные решения следствия по экологическим составам в Калининградской и Свердловской областях.