Дело о мошенничестве при строительстве в арктической зоне направили в суд

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве объектов инфраструктуры в арктической зоне России направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что учредителю и председателю совета директоров "РусАльянсСтроя" Алексею Эккерту и руководителю этой же компании Дмитрию Бушманову вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов в Арктике, в ходе которой, по информации СМИ, похитили три миллиарда рублей.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей и учредителей ООО "РусАльянсСтрой". Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)… Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, два предпринимателя обманным путем заключили контракты на строительство объектов инфраструктуры в арктической зоне РФ. Контракты исполнены не были, а денежные средства в сумме более 2,9 миллиарда рублей похищены.

Добавляется, что, легализуя похищенные денежные средства в размере 290 миллионов рублей, они приобрели объекты элитной недвижимости в центре Москвы, а также земельные участки в различных регионах России.