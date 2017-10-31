Суд взыскал с экс-замначальника омского главка МВД 11 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 31 окт – РИА Новости. Суд в Омске взыскал с бывшего замначальника УМВД по Омской области Сергея Клевакина в пользу РФ более 11 миллионов рублей в счет компенсации за должностное преступление, сообщает прокуратура Омской области.
В прокуратуре отметили, что поводом для обращения в суд с иском послужило вступление в силу приговора Клевакину, который был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему было назначено 2,5 года колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах МВД РФ.
"При этом сотрудники территориальных отделов полиции заранее подобрали жилые помещения по значительно меньшей стоимости (за 18 миллионов рублей). Это позволило ООО "РБТ-Сервис" не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей", — отметили в прокуратуре.
Бюджету РФ был причинен ущерб на 11 миллионов рублей. За его компенсацией прокуратура Омской области и обратилась в суд, который удовлетворил требования полностью.