В Москве и Тюмени прошли обыски по делу о контрафактном медоборудовании

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ряд следственных действий — обыски, допросы и изъятие документов — провели правоохранители в Москве и Тюменской области по делу о производстве и сбыте медицинских паровых стерилизаторов, сообщает во вторник Следственный комитет (СК) России.

По данным СК, не позднее июля 2016 года представитель акционерного общества "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" организовал производство и сбыт незарегистрированных на территории РФ медицинских изделий, а именно паровых стерилизаторов различной комплектации. По техническим характеристикам указанные медицинские изделия не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.

"В ходе расследования уголовного дела следователями регионального СК России, совместно с оперативными сотрудниками МВД России и УМВД по Тюменской области проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски в филиале завода в Москве, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователем изъяты бухгалтерская документация предприятия, исполнительная документация по сборке медицинского оборудования, а также регистрационные удостоверения на медицинские изделия и иные предметы, имеющие значение по уголовному делу.

Допрошено руководство акционерного общества, проведена сравнительная экспертиза на соответствие медицинского оборудования регистрационным удостоверениям. Сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, добавили в СК.