Спасатели обследовали более 63 тысяч квадратных метров близ Шпицбергена

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Спасатели обследовали более 63 тысяч квадратных метров в районе крушения российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение около Шпицбергена, в том числе при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон", сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Спасатели МЧС России обследовали, в том числе при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон", свыше 63 тысяч квадратных метров акватории в районе крушения российского вертолёта Ми-8… Время работы аппарата "Фалькон" составило 7 часов 45 минут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поиски ведутся не только на море, но и на суше — вдоль береговой линии пролива Исфьерден. Общая протяженность маршрута составила более 30 километров. Поисковая операция будет продолжена в круглосуточном режиме.

"К поиску вертолета привлечены более 40 спасателей МЧС России, в том числе 17 водолазов, имеющих большой опыт проведения работы на больших глубинах", — добавили в ведомстве.

В минувший четверг, 26 октября, вертолет компании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.