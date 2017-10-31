Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Саратовом в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние всех шести пострадавших при столкновении фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава Александр Колоколов.
"По нашим данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, из них пятеро погибло, а остальные шестеро госпитализированы в районную больницу и больницы города Саратова. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь для стабилизации их состояния", — сказал собеседник агентства.