Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Саратовом в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние всех шести пострадавших при столкновении фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава Александр Колоколов.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шестерых пострадавших. По данным областной службы спасения, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Таджикистана. По предварительным данным МВД, 28-летний водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"По нашим данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, из них пятеро погибло, а остальные шестеро госпитализированы в районную больницу и больницы города Саратова. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь для стабилизации их состояния", — сказал собеседник агентства.