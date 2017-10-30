Четверо раненных в ДТП под Саратовом находятся в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четверо из семи граждан Таджикистана, пострадавших в понедельник вечером после столкновения фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в районной больнице.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "Камаз" столкнулись в понедельник на автодороге Р-158. По предварительным данным областной службы спасения, два гражданина Таджикистана погибли, еще девять пострадали. Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, погибли четыре человека. По предварительным данным ведомства, водитель "Камаза" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"Поступило четверо граждан Таджикистана, состояние всех четверых пациентов оценивается как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пятого пострадавшего в ДТП отправили в больницу Саратова, еще двое пассажиров микроавтобуса получили незначительные травмы и самостоятельно уехали с места автоаварии на попутке.