Стал известен вероятный виновник ДТП с микроавтобусом под Саратовом

ДТП под Саратовом с участием фуры и микроавтобуса. 30 октября 2017 года

ДТП под Саратовом с участием фуры и микроавтобуса. 30 октября 2017 года

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вероятным виновником ДТП с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли два человека, стал водитель фуры, сообщил РИА Новости замначальника пресс-службы регионального главка МВД Владимир Костеров.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "КамАЗ" столкнулись в понедельник на автодороге Р-158. По предварительным данным областной службы спасения, два гражданина Таджикистана погибли, еще восемь пострадали.

"С поворота на село Озерки выехал "КамАЗ", по трассе Нижний Новгород — Саратов ехал минивэн Volkswagen Caravelle. По предварительным данным, в связи с тем, что "КамАЗ" не предоставил преимущество минивэну, случилось ДТП", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УГИБДД отметили, что за рулем "КамАЗа" находился 28-летний водитель. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, областная служба спасения, сотрудники скорой помощи.