Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус и фура столкнулись в понедельник вечером в Петровском районе Саратовской области, в результате два человека погибли, еще семеро пострадали, сообщил РИА Новости глава района Денис Фадеев.

"По предварительным данным, фура столкнулась с микроавтобусом, на этот момент информация есть о девяти пострадавших, из них двое погибли… Доставляются первые пострадавшие, районная больница приведена в режим повышенной готовности, вызваны врачи для оказания первой медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

Фадеев отметил, что вместе с начальником местной полиции выехал на место происшествия.