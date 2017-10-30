Путин назвал "больным человеком" напавшего на Фельгенгауэр

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, комментируя инцидент с нападением на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгаур, заявил, что преступление совершил больной человек, и никакого подтекста в этом нет.

"Вы упомянули "Эхо Москвы", но это-то здесь при чем? Больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку. "Эхо Москвы" работает за государственные деньги, такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, что в Европе была (подобная. — Прим. ред.) радиостанция? Или в Штатах? Невозможно", — сказал Путин.

Ножом в горло

Нападение произошло 23 октября. Мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы", брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся на лифте и ножом ударил ведущую в шею.

Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Преступником оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. На допросе он заявил, что не знаком лично с Фельгенгауэр, однако она два месяца преследовала его через "телепатический контакт".

Как рассказала следователь, Гриц частично признал вину, подтвердив, что нанес Фельгенгауэр повреждения, но, по его словам, умысла совершать убийство у него не было.

Сейчас он находится под стражей. Его будут судить по статье о покушении на убийтсво. Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы.

Обвиняемому также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, российские следователи запросят у Израиля медицинскую документацию о Борисе Грице.

"К психиатру"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой допросить журналистов ВГТРК. По его мнению, некоторые их сюжеты могли спровоцировать нападение на Фельгенгауэр.

После этого заявления автор и ведущий программы "Вести Недели" на телеканале "Россия-1", гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев посоветовал Венедиктову обратиться не к следователям, а к психиатру.

"Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования — симптомы, как и у Бориса Грица", — сказал Киселев РИА Новости.

В Госдуме подчеркнули, что преступления против журналистов — это важная общественная проблема, требующая серьезного отношения правоохранителей. Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин назвал неприкрытым цинизмом использование нападения на Фельгенгауэр для дискредитации положения журналистов в России.

Обращение Фельгенгауэр

В понедельник, спустя неделю после нападения, Фельгенгауэр опубликовала пост в Facebook, в котором поблагодарила всех за поддержку.

"Честно говоря, я сама от себя не ожидала, что смогу так отчаянно сражаться за свое право жить. И я не была бы такой сильной, если бы не все вы, которым я говорю спасибо. Потому что когда ты боец и когда есть люди, готовые бороться за тебя, вот тогда получается история со счастливым концом. История о том, как девочка побеждает маньяка", — написала Фельгенгауэр в Facebook.

Журналистка поблагодарила охрану редакции "Эха", сотрудников радиостанции, врачей скорой и медперсонал НИИ Склифосовского, а также семью и друзей.

"Спасибо знакомым и незнакомым, которые писали, переживали и предлагали помощь. У меня ушло три дня на то, чтобы прочитать эти сотни сообщений со словами поддержки. Я честно старалась отвечать. Спасибо журналистам, которые в массе своей повели себя очень деликатно и солидарно", — добавила Фельгенгауэр.