МАК сформировал комиссию по расследованию крушения дельтаплана в Адыгее

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения мотодельтаплана в Адыгее, при котором погибли два человека, сообщает комитет в понедельник.

В Южном региональном центре МЧС России сообщали, что инцидент произошел около 18.00 мск субботы в районе поселка Причитовский.

"В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК сообщила, что следователи проводят доследственную проверку после крушения. Также в СК уточнили, что в мотодельтаплане находились мужчина и женщина.