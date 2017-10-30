Россельхознадзор обнаружил новую вспышку АЧС в Самарской области

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории Самарской области, сообщает ведомство.

В результате лабораторных исследований геном вируса АЧС выделен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в селе Красноармейское Красноармейского района Самарской области.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Самарской области под контролем территориального управления Россельхознадзора", — также говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Впервые очаг АЧС на территории Самарской области, согласно информации ведомства, был выявлен в марте. В мае карантин, вызванный АЧС, был в области снят.