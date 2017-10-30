В Оренбургской области 10-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме

УФА, 30 окт — РИА Новости. При пожаре в частном доме в Оренбургской области в понедельник погиб десятилетний мальчик, который проживал с бабушкой, пока его мама отбывает наказание в тюрьме, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, пожар произошел в одном из жилых домов на станции Филипповка Асекеевского района Оренбургской области.

"По предварительным данным, в доме проживали бабушка и ее 10-летний внук. Известно, что мама ребенка отбывает наказание в местах лишения свободы. Во время пожара 71-летняя пенсионерка смогла покинуть дом, она получила ожоги 2-й и 3-й степени. Медики доставили ее в больницу, женщина находится в реанимации. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 10-летнего мальчика", — рассказал собеседник.

По его словам, следователи провели осмотр места пожара, специалисты устанавливают причину происшествия.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников системы профилактики по контролю за семьей, уровню психологического наблюдения и поддержки несовершеннолетних детей со стороны органов здравоохранения и образования", — отметил собеседник, пояснив, что следователи выяснят, почему несовершеннолетний жил с пожилой женщиной и в каких условиях.