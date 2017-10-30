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Происшествия

Под Владимиром будут судить пенсионера, открывшего стрельбу по детям

17:0030.10.2017
(обновлено: 17:02 30.10.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи во Владимирской области завершили расследование в отношении 66-летнего жителя города Собинки, открывшего стрельбу из пневматического ружья по детям, которые шумели во дворе, сообщается на сайте СК РФ.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Завершено расследование в отношении 66-летнего жителя города Собинки, которому предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением оружия и умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 24 августа во дворе жилого дома города Собинки четверо подростков разговаривали на крыльце почтового отделения. Житель квартиры, расположенной на третьем этаже дома, с балкона стал выкрикивать детям замечания, требовать прекратить ломать крыльцо и уйти со двора. Ребята ответили пенсионеру, что они не нарушают порядок и не ломают крыльцо. Пенсионер, посчитав, что подростки проигнорировали его замечания, взял пневматическое ружье "ИЖ-38" и выстрелил из него с балкона в сторону детей.

Автомобиль дорожно-патрульной службы
© Fotolia / O.Farion
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Заметив, что пенсионер целится по ним, подростки разбежались, а 10-летний мальчик забежал в отделение почты. Пенсионер выстрелил по нему, когда мальчик вышел из помещения. Пуля попала в левый висок пострадавшего. Ребенок был госпитализировали с пулевым ранением мягких тканей головы, которое осложнилось сотрясением мозга. В клинике ребенок пробыл три недели до полного выздоровления.

Сообщается, что в ходе следствия пенсионер полностью признал свою вину. Он пояснил, что безразличие детей его разозлило, и он решил запугать мальчиков.

Добавляется, что в ходе расследования были проведены медицинские, баллистические и иные судебные экспертизы. Эксперты констатировали, что пневматическая винтовка, из которой стрелял обвиняемый, пригодна для любительской и тренировочной стрельбы. Использованные им пули не являются боеприпасами и предназначены для стрельбы из пневматического оружия. Винтовка в ходе следствия у пенсионера была изъята.

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