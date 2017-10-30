Под Владимиром будут судить пенсионера, открывшего стрельбу по детям

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи во Владимирской области завершили расследование в отношении 66-летнего жителя города Собинки, открывшего стрельбу из пневматического ружья по детям, которые шумели во дворе, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что днем 24 августа во дворе жилого дома города Собинки четверо подростков разговаривали на крыльце почтового отделения. Житель квартиры, расположенной на третьем этаже дома, с балкона стал выкрикивать детям замечания, требовать прекратить ломать крыльцо и уйти со двора. Ребята ответили пенсионеру, что они не нарушают порядок и не ломают крыльцо. Пенсионер, посчитав, что подростки проигнорировали его замечания, взял пневматическое ружье "ИЖ-38" и выстрелил из него с балкона в сторону детей.
Сообщается, что в ходе следствия пенсионер полностью признал свою вину. Он пояснил, что безразличие детей его разозлило, и он решил запугать мальчиков.
Добавляется, что в ходе расследования были проведены медицинские, баллистические и иные судебные экспертизы. Эксперты констатировали, что пневматическая винтовка, из которой стрелял обвиняемый, пригодна для любительской и тренировочной стрельбы. Использованные им пули не являются боеприпасами и предназначены для стрельбы из пневматического оружия. Винтовка в ходе следствия у пенсионера была изъята.