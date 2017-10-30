Путин заявил, что задержание Серебренникова связано с финансами

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к нему обращалось много людей в связи с делом режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей.

"Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.