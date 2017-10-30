"Люксор" опроверг сообщения о задержании совладельца

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Компания "Люксор" опровергла новость о задержании ее совладельца, генерального директора ЗАО "Синемаменеджмент" Евгения Ленского за неуплату налогов, по данным компании, часть задолженности уже погашена, идет тесное сотрудничество с налоговиками для скорейшего погашения оставшейся суммы.

"Ряд СМИ распространили недостоверную информацию о задержании генерального директора ЗАО "Синемаменеджмент" Евгения Ленского. Действительно, в этом году была проведена плановая проверка ЗАО "Синемаменеджмент", в результате которой за трёхлетний период была доначислена сумма налогов, требуемая к оплате. Часть задолженности уже погашена и ведется тесное сотрудничество с налоговыми органами для скорейшего погашения оставшейся суммы, которая не является критичной для компании", — информирует пресс-служба компании "Люксор".

В компании подчеркнули, что "ни о каких задержаниях, либо иных мерах пресечения лично Евгения Ленского речи не идет".

Компания присутствует на рынке с 1996 года, кинотеатры сети "Люксор" входят в число самых посещаемых и современных в России.

"Последние годы являются действительно непростыми временами для киноиндустрии: снижение общей посещаемости, сложные отношения с арендодателями и прочее. Но невзирая на это компания сохранила минимальную стоимость билетов для детей и социально незащищённых категорий посетителей", — отмечает "Люксор".

Ранее в главном следственном управлении СК России по Москве РИА Новости сказали, что Ленский стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов на сумму 24 миллиона рублей по статье "неисполнение обязанностей налогового агента". Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что Ленский якобы задержан.