Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении ареста "ивантеевского стрелка"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы 31 октября рассмотрит вопрос о продлении на четыре месяца срока ареста девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Во вторник в 11.00 будет рассматриваться ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей (девятиклассника) до 5 марта 2018 года", — сказала она.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, до 5 ноября.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.