В Кузбассе родители наказывали дочь за непослушание стоянием на гречке

КЕМЕРОВО, 30 окт — РИА Новости. Кузбасские полицейские привлекли к ответственности супругов из города Мыски, которые за непослушание поставили дочь коленями на гречневую крупу, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Правоохранители узнали об инциденте от местного жителя, 13-летняя дочь которого, проживающая со своей матерью и ее новым мужем, пожаловалась на методы воспитания отчима.

"По словам школьницы, за непослушание отчим поставил ее на гречку на колени. Выдержав около получаса, девочка сбежала к отцу. В ходе проверки, которую провели инспектор по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным, данная информация подтвердилась", — сказали в ГУМВД.

Как пояснили в ведомстве, в отношении 30-летнего мужчины, практиковавшего такой "метод воспитания", составили административный протокол по статье "побои". За это ему грозит до 120 часов обязательных работ.

Кроме того, мать девочки также привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней. Санкции соответствующей статьи КоАП предусматривают штраф до 500 рублей.

Собранные материалы полицейские направили в административную комиссию для принятия решения, а семью "взяли на контроль".