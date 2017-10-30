В Москве ограбили артистку Ольгу Анохину

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заслуженную артистку России Ольгу Анохину ограбили на юго-западе Москвы: неизвестный отобрал у нее сумку, в которой находились личные вещи и документы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ольга Анохина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный отобрал у нее сумку с личными вещами и документами. Ущерб составил 21 тысячу рублей", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила актриса полицейским, грабителю было на вид около 30 лет, он был среднего роста и телосложения, азиатской внешности. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.