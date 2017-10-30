Повар получила год условно из-за отравления школьников под Брянском

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Старший повар, работавшая в столовой школы в Трубачевске в Брянской области, получила условный срок за отравление более 55 детей овощными салатами, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.

Установлено, что она допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил в процессе приготовления пищи, из-за чего в сентябре прошлого года в овощные салаты попала инфекция. В результате 56 школьников, съевших эти салаты, получили отравление.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении надзорного ведомства.