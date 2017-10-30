В Иркутской области закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Детский сад в Братске Иркутской области закрылся из-за вспышки у воспитанников острой кишечной инфекции, сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Заболеваемость зарегистрирована у шести детей, все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Организовано медицинское наблюдение за детьми по месту жительства. В целях локализации эпидемического очага проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, результаты лабораторного исследования показали у двух детей наличие РНК ротовируса. Работа детского сада с 30 октября временно приостановлена. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области.