МЧС восстановит энергоснабжение в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. МЧС планирует к часу дня восстановить энергоснабжение в шести населенных пунктах Калининградской области, нарушенное из-за циклона, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский на селекторном совещании.

"В Калининградской области в результате воздействия циклона в 4 муниципальных образованиях подтоплены 2 частных жилых дома, подвальное помещение медицинского учреждения и 4 многоквартирных жилых домов. Нарушено энергоснабжение в 6 населенных пунктах, проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время восстановление энергоснабжения в 13 часам сегодня", — сказал он.

По данным калининградского Гидрометцентра, область находится под влиянием подошедшего из Атлантики циклона. Скорость ветра достигает 23 м/с, на побережье — до 25 м/с. По прогнозам метеорологов, ветер начнет стихать во второй половине дня в понедельник.

Как отмечает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, "в результате усиления ветра в ночь на понедельник на территории восьми муниципальных образований было повалено 33 дерева". "Был зафиксирован обрыв проводов, что привело к отключению электроэнергии в 12 населенных пунктах. Без электроснабжения оказались 662 дома, в результате чего пострадали около 1,9 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий задействованы 95 человек и 23 единицы техники, в том числе, от МЧС России – 14 человек и 4 единицы техники. "Из-за критического уровня выпавших осадков, с которым не справились мощности ливневых канализаций, в областном центре, а также в некоторых населенных пунктах Багратионовского, Гурьевского и Зеленоградского городских округов произошло подтопление подвалов жилых домов, придомовых территорий", — также рассказали в управлении МЧС.

По Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Экстренные службы работают в усиленном режиме. В Калининграде ликвидируют последствия разливов воды на городских магистралях и во дворах, вызванных прошедшим в минувшую субботу ливнем. Жителей города предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта.

Согласно данным онлайн-табло калининградского аэропорта, задерживается прилет трех рейсов из Москвы и трех – из Санкт-Петербурга. Своего вылета ожидают три рейса в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — в Берлин.