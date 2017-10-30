В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на бизнесмена

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи задержали мужчину, в субботу расстрелявшего машину бизнесмена в Ленинском районе Подмосковья, сообщает в понедельник Главное следственное управление СК России по Московской области.
"В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, свою вину задержанный отрицает, утверждая, что он таксист, который просто проезжал мимо.