Обвиняемый в убийстве двух девушек под Волгоградом признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух девушек в городе Волжский Волгоградской области Александр Масленников полностью признал свою вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.

Ранее следствие сообщало, что утром 13 октября две девушки вышли из караоке-клуба в городе Волжском, больше их никто не видел, сотовые телефоны пропавших были отключены. По данным следствия, из клуба девушки уехали вместе с 31-летним местным жителем Александром Масленниковым, отсидевшим 11 лет за изнасилование. Тела двух пропавших нашли в лесополосе города Волжский. Установлено, что именно они уехали с Масленниковым из клуба.

Мужчине заочно было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, его объявили в розыск. За информацию и помощь в поимке злоумышленника глава Волжского объявил вознаграждение в 700 тысяч рублей. Позже обвиняемого задержали в подмосковных Химках, где живет его знакомая. Туда он, по мнению следствия, доехал на попутках

"В ходе допроса задержанный полностью признал свою в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства", — пояснила Куницкая.

Масленников рассказал, что 13 октября 2017 года он отдыхал в караоке-клубе, а после уехал оттуда вместе с двумя девушками. По словам обвиняемого, в его квартире компания продолжила распивать спиртное. По данным СК, когда мужчина резал пиццу, между ним и 29-летней потерпевшей произошел бытовой конфликт.

"В порыве гнева злоумышленник полоснул женщину по горлу, а когда понял, что совершил убийство, то решил избавиться и от подруги убитой. Впоследствии тела он расчленил, упаковал в мешки и закопал в лесопосадке промзоны Волжского", — рассказала Куницкая.

Масленников арестован до 16 декабря 2017 года.