Обвиняемый в убийстве двух девушек под Волгоградом признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве двух девушек в городе Волжский Волгоградской области Александр Масленников полностью признал свою вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.
Мужчине заочно было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, его объявили в розыск. За информацию и помощь в поимке злоумышленника глава Волжского объявил вознаграждение в 700 тысяч рублей. Позже обвиняемого задержали в подмосковных Химках, где живет его знакомая. Туда он, по мнению следствия, доехал на попутках
"В ходе допроса задержанный полностью признал свою в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства", — пояснила Куницкая.
Масленников рассказал, что 13 октября 2017 года он отдыхал в караоке-клубе, а после уехал оттуда вместе с двумя девушками. По словам обвиняемого, в его квартире компания продолжила распивать спиртное. По данным СК, когда мужчина резал пиццу, между ним и 29-летней потерпевшей произошел бытовой конфликт.
"В порыве гнева злоумышленник полоснул женщину по горлу, а когда понял, что совершил убийство, то решил избавиться и от подруги убитой. Впоследствии тела он расчленил, упаковал в мешки и закопал в лесопосадке промзоны Волжского", — рассказала Куницкая.
Масленников арестован до 16 декабря 2017 года.